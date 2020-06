in foto: (Archivio Vigili del fuoco)

Un uomo di 51 anni ha rischiato di morire bruciato nell'incendio della sua abitazione, a Manerbio, in provincia di Brescia. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 giugno. Si sarebbe trattato di un incidente domestico: l'uomo si sarebbe addormentato con la sigaretta accesa, causando il rogo che ha incendiato il materasso su cui stava riposando. Sono stati alcuni vicini, spaventati dal fumo che fuoriusciva dall'abitazione, a dare l'allarme. Sul posto, una casa di proprietà del Comune che si trova in piazza Aldo Moro, sono intervenuti i vigili del fuoco di Verolanuova e Brescia, che sono riusciti a salvare l'uomo trasportandolo fuori dall'appartamento, in seguito dichiarato inagibile.

L'uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Niguarda

Il 51enne nell'incendio ha riportato gravi ustioni ed è rimasto anche intossicato dal fumo: soccorso dal personale del 118, è stato trasportato prima all'ospedale del paese e poi, vista la gravità delle sue condizioni, è stato trasferito all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova il centro grandi ustionati. Al momento è ricoverato con prognosi riservata. Sono stati i carabinieri a ricostruire quanto sarebbe avvenuto nell'appartamento, che era stato assegnato da poco all'uomo dall'amministrazione comunale in quanto persona in difficoltà. Per il 51enne si tratta della seconda disgrazia nel giro di pochi giorni: qualche settimana fa aveva infatti perso la madre, una donna di 73 anni.