Confermate le misure restrittive per il baby-branco accusato di molestie nei confronti di una ragazza diciassettenne danese all'uscita di una discoteca di Manerba, sul lago di Garda. Nessuna misura meno afflittiva per i tre: uno di loro resta dunque detenuto al Beccaria di Milano, un altro si trova in comunità mentre il terzo è a casa dei genitori in una sorta di domiciliari particolarmente "stringenti".

La posizione più grave è quella del ragazzo di origine straniere: sarebbe stato lui ad aggredire la diciassettenne danese, palpeggiandola e cercando di spogliarla. E' lui che al momento si trova al Beccaria. Il ragazzo che si trova in comunità invece è l'unico italiano del terzetto: sarebbe stato lui secondo gli inquirenti a colpire con un pugno il fratello della ragazza nel parcheggio adiacente alla discoteca, mentre cercava di difendere la sorella. Il terzo, invece, si sarebbe limitato a fare da spalla agli altri due, senza prendere parte attivamente nell'aggressione.

Proprio per quest'ultimo era stata richiesta una sorta di "alleggerimento" della misura restrittiva, respinta però dal Tribunale dei Minori. Ai tre, gli inquirenti erano arrivati ascoltando le testimonianze di altri ragazzi presenti alla discoteca Red Clubbing di Manerba e consultando anche le fotografie scattate la sera dell'aggressione all'interno della discoteca, incrociandole poi con le testimonianze stesse, tra cui quella della ragazza che ora è ripartita per la Danimarca con la famiglia.