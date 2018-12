in foto: (Foto di repertorio)

Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza per una mamma e il figlio di 6 anni, coinvolti in un incidente stradale. I due sono stati investiti da un'auto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 dicembre a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. L'incidente è avvenuto attorno alle 14.30 nella piazza davanti alla stazione ferroviaria. La donna e il suo bimbo di 6 anni sono stati travolti da un'auto per cause da accertare. Ad avere la peggio è stata la mamma, una donna di 44 anni: è stata sbalzata finendo contro un muro e ha subito diverse fratture a una gamba. Il bambino fortunatamente se l'è cavata con delle lesioni al piede. Entrambi sono stati soccorsi da un'ambulanza allertata dall'Azienda regionale emergenza urgenza: sono stati ricoverati in codice giallo all'ospedale di Treviglio.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Treviglio per i rilievi utili a determinare l'esatta dinamica dell'accaduto. Poteva essere l'ennesimo tragico incidente sulle strade della Lombardia, regione ancora sconvolta dal gravissimo schianto di domenica notte costata la vita a sei persone, morte carbonizzate dopo che le auto su cui viaggiavano hanno preso fuoco.