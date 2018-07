in foto: I danni della tromba d’aria (Facebook)

Paura nella notte in diverse zone del Mantovano, colpite da una forte ondata di maltempo. Attorno alle tre di notte un nubifragio accompagnato da una tromba d'aria si è abbattuto sull'Alto Mantovano e sulla zona orientale della provincia, al confine con il Veronese. Cinque i paesi che risultano maggiormente colpiti: Castel d'Ario, Medole, Castelbelforte, Roverbella e Marmirolo. Qui si contano i danni: alberi sradicati e in alcuni casi caduti sulle auto, tegole dei tetti divelte e finite per terra, blackout e allagamenti di cantine. Fortunatamente, anche considerata l'ora in cui si è registrata la tromba d'aria, non ci sono segnalazioni di persone rimaste ferite. I vigili del fuoco e i tecnici dell'Enel hanno lavorato tutta la notte e continuano a lavorare in mattinata per mettere in sicurezza le zone più colpite dal nubifragio e dalla tromba d'aria. Sui social alcuni hanno postato le foto dei danni alle loro abitazioni e nelle strade dei paesi colpiti: "Mai visto niente del genere! Una catastrofe naturale, veramente senza parole!", ha scritto un cittadino di Castel d'Ario, pubblicando alcune foto dei danni causati dalla tromba d'aria.

Le previsioni meteo

Secondo le previsioni meteo dell'Arpa Lombardia, il permanere di una situazione di instabilità potrebbe favorire, anche nella giornata di oggi, lunedì 16 luglio, precipitazioni diffuse su tutta la pianura lombarda, anche a carattere di rovescio o temporale. Dal tardo pomeriggio si assisterà però a un progressivo indebolimento dei fenomeni: le ultime precipitazioni sono attese nella notte, ma da martedì 17 luglio il tempo dovrebbe migliorare ovunque.