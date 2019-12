Scatta l'allerta meteo a Milano e in Lombardia a causa di una perturbazione atlantica in arrivo in queste ore. A partire dalle 12 di oggi venerdì 20 dicembre, la protezione civile della regione Lombardia ha emanato un bollettino di allerta meteo di criticità moderata, dunque arancione per rischio idraulico, idrogeologico e vento forte. Fino a domattina, sabato 21 dicembre, sono attese dunque su tutta la regione precipitazioni intense accompagnate da vento forte. A Milano occhi puntati su fiumi Seveso e Lambro che come spesso accade in questi casi sono a rischio esondazioni.

A Milano monitorati i fiumi Seveso e Lambro

Come si legge nel bollettino emanato dalla protezione civile nella tarda mattinata di oggi, ci sarà a partire da questo pomeriggio il passaggio di una perturbazione "con estensione ed intensificazione delle precipitazioni in particolar modo su Alpi, Prealpi, alta Pianura e Appennino (specie le zone più meridionali). Anche la fase acuta del maltempo viene confermata tra il pomeriggio e la sera di oggi. Si evidenzia che durante questa fase le precipitazioni potranno assumere localmente carattere di rovescio". Mentre la situazione dovrebbe attenuarsi da partire dalle prime ore di domani, sabato 21 dicembre, con le precipitazioni che potranno insistere fino a metà giornata. Dunque "nelle 24 ore della giornata di sabato sono attesi valori di precipitazioni generalmente deboli o al più localmente moderati in corrispondenza di eventuali rovesci del mattino. Il limite neve si attesterà sui 1600/1900 metri su Prealpi, 1100/1500 metri sulle Alpi, a tratti e localmente anche a quote leggermente inferiori specie nelle prime ore di sabato".