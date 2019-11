in foto: Immagine di repertorio

Ancora maltempo a Milano dove da giorni continua a cadere incessantemente la pioggia: per questo il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha fatto diramato un bollettino di allerta meteo di codice giallo, dunque criticità media, a partire dalla mezzanotte di oggi, venerdì 22 novembre. Il comune di Milano ha così disposto l'attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) a causa dell'intensificarsi delle piogge proprio nelle prossime ore. In particolare sarà nella tarda serata e nella notte che le piogge potrebbero assumere carattere temporalesco su tutta la città di Milano. Per questo sarà avviato il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e disposta l’attivazione delle squadre di Protezione civile, MM Servizio Idrico e delle pattuglie della Polizia locale.

Previsioni meteo Milano weekend 22-24 novembre

Le previsioni meteo per il weekend del 22-24 novembre confermano la tendenza di questi giorni: la pioggia cadrà pressoché incessante fino alla tarda serata di domenica 24 novembre. Le temperature invece non dovrebbero scendere sotto i 9 gradi di minima, con massime intorno ai 13 gradi nelle giornate di sabato e di domenica. Sabato 23 novembre la pioggia continuerà a cadere su Milano: rovesci per tutto il giorno con picchi di intensità nelle ore tardo pomeridiane e serali. Previsto anche vento forte a cominciare dalle prime ore della giornata, poco prima dell'alba. Temperature stabili che segneranno i 10 gradi di minima e gli 11 di massima. Anche domenica 24 novembre le precipitazioni non mancheranno, anche se dovrebbero essere meno intense di quelle dei giorni precedenti. Il vento calerà rispetto alla giornata di sabato, mentre le temperature continueranno ad aggirarsi intorno ai 10-11 gradi.