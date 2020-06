Un pensionato di 75 anni è stato trovato morto nel fiume Brembo all'altezza di Berbenno, nella Bergamasca. Le ricerche di vigili del fuoco e soccorso alpino proseguivano da ieri, quando l'anziano era scomparso mentre rincasava dopo una passeggiata, venendo sorpreso da un temporale.

Anziano precipita nel fiume Brembo: trovato senza vita dopo alcune ore

Da subito si era ipotizzato che l'uomo, Giuseppe Salvini, molto noto in paese responsabile dell'attività sentieristica del Cai di Piazzatorre, fosse caduto nel fiume. Il suo cappello era stato trovato infatti sul ponte che attraversa il Brembo, facendo pensare a una caduta accidentale dovuta al maltempo. Forse la pioggia e i violenti temporali hanno provocato l'incidente che è stato fatale al 75enne.

Le operazioni di ricerca sono proseguite per buona parte della giornata in condizioni particolarmente difficili a causa dei forti acquazzoni delle ultime ore. Alla fine, come si temeva, il corpo senza vita è stato individuato dai soccorritori lungo il corso d'acqua ingrossato dalle piogge.

Ondata di maltempo in Lombardia, danni e allagamenti da Bergamo a Varese

Da più di una settimana la Lombardia è attraversata da un'ondata di maltempo, che ha portato fenomeni anche molto intensi e improvvisi. La sera del 2 giugno la Val Seriana è stata colpita da una violenta grandinata che ha provocato danni, disagi e la chiusura di strade ad Alzano Lombardo e Nembro. Dopo qualche giorno di tregua un'altra tempesta si è abbattuta la mattina di domenica 7 giugno in tutta la zona dell’Alto Varesotto. In poche ore è caduta la pioggia che di solito si registra in un mese, con effetti devastanti. Numerosi i comuni colpiti tra strade allagate, case evacuate e frane che hanno provocato lo stop alla circolazione. A Gavirate un fiume d’acqua ha invaso le strade mentre è crollato il muro sulla sponda della ferrovia.