in foto: Egidio Fontana, l’alpino 85enne trovato morto nel fiume Chiese (Facebook)

Si sono concluse nella maniera più tragica possibile le ricerche di Egidio Fontana, l'alpino di 85 anni residente nella frazione Nozza di Vestone, in provincia di Brescia, di cui si erano perse le tracce da due giorni. L'anziano, stando a quanto riferisce la testata locale "Il giornale di Brescia", è stato trovato morto nel fiume Chiese. Egidio, che viveva da solo ma era pienamente autosufficiente, era uscito da casa lunedì sera: nonostante il maltempo che imperversava sul Bresciano come sul resto della Penisola, non aveva voluto rinunciare a quanto pare alla sua consueta passeggiata. La nipote dell'85enne, che vive nell'appartamento sopra al suo, non vedendolo tornare per tempo aveva dato l'allarme, lanciando un appello anche sui social network e diffondendo la foto dell'anziano. Nonostante le ricerche da parte di carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino, per due giorni non si è trovata alcuna traccia dell'85enne. Oggi il drammatico epilogo: il corpo senza vita dell'uomo è stato individuato nel fiume Chiese, in questi giorni particolarmente ingrossato per via delle forti piogge. Non si conosce al momento la causa del decesso dell'85enne: l'uomo potrebbe essere finito nel fiume a causa del maltempo o potrebbe essere rimasto vittima di un malore. Altre ipotesi sono al momento meno plausibili.