in foto: (Immagine di repertorio)

Un agente della polizia locale è stato travolto da una frana a Toscolano Maderno, in provincia di Brescia. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Valle delle cartiere, lungo un tratto della passerella sospesa di Covoli. Si tratta di un passaggio pedonale ristrutturato di recente: l'agente vi si trovava sopra poco prima delle 13 quando dalla montagna sovrastante si è distaccata una frana, causata probabilmente dal maltempo che in queste ore sta imperversando tra la Vallesabbia e l'Alto Garda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Salò, altri colleghi della locale e diversi mezzi del 118, tra cui un elicottero. Il ferito è stato caricato proprio sull'eliambulanza e trasportato in codice rosso agli Spedali civili di Brescia. Al momento non si conoscono le condizioni dell'uomo, né ulteriori dettagli sulla sua identità.