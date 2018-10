in foto: Il ponte crollato a Pizzighettone

L'ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sulla Lombardia e in gran parte dell'Italia continua a far sentire i suoi effetti. Questa mattina, attorno alle 8.30, è infatti crollato il ponte pedonale sul fiume Adda che si trova a Pizzighettone, in provincia di Cremona. A cedere, come si può vedere in un video girato da alcune persone presenti, sono stati i piloni centrali della struttura. Molto probabilmente il ponte non ha retto all'ondata di piena del fiume Adda, causata dalle intense piogge di questi giorni: la forza della corrente aveva fatto accatastare una sorta di isola galleggiante di rifiuti vicino ai piloni. È molto probabile che la pressione esercitata da questa massa di rifiuti e detriti sia diventata insostenibile e abbia fatto cedere il ponte. Un crollo comunque atteso: fortunatamente infatti nessuno si trovava sopra al momento del cedimento.