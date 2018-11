in foto: Uno degli ultimi danni del maltempo in Lombardia: un albero caduto nel Varesotto (Foto Vigili del fuoco)

Il maltempo degli ultimi giorni in Lombardia ha causato danni stimati in 35 milioni di euro. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo, che ha parlato a margine del convegno "Natura 2000" organizzato dalla Lipu (Lega italiana per la protezione degli uccelli) alla Fondazione Cariplo di Milano. La stima dei danni provocati dall'ultima ondata di maltempo è stata fatta dall'assessorato alla Protezione civile. La provincia più colpita è quella di Brescia, dove i danni sono stati quantificati in 18 milioni di euro. A seguire la Bergamasca dove si sono registrati danni per 12 milioni di euro e la provincia di Sondrio, dove il maltempo ha causato 3,5 milioni di danni: "Gli interventi sul dissesto, come le opere di contenimento delle esondazioni e le vasche di laminazione, hanno dato risultati prevenendo situazioni come quelle successe in passato", ha chiarito l'assessore. Nel pomeriggio la Regione Lombardia chiederà lo stato di calamità alla Presidenza del Consiglio.

Nel frattempo anche nella giornata odierna si sono registrati nuovi danni: a Maccagno con Pino e Veddasca, comune sulle sponde del lago Maggiore che si trova in provincia di Varese, i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere un albero che era caduto sulla strada statale 394 a causa delle avverse condizioni meteo. Non risultano fortunatamente feriti.