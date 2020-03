in foto: Immagine di repertorio

Allerta sull'arco alpino della Lombardia per l'elevato rischio di caduta valanghe. La protezione civile regionale ha diramato un avviso con criticità arancione per la giornata di domani, mercoledì 4 marzo, su Retiche Occidentali, Retiche Centrali e Orobie Centrali. Le intense precipitazioni dei giorni scorsi hanno lasciato strati di neve recente, che con il tempo stabile e soleggiato previsto nelle prossime ore potrebbero diventare instabili.

Allarme valanghe sulle Alpi lombarde: elevato pericolo

I tecnici del Centro regionale nivometeo dell'Arpa Lombardia con sede a Bormio hanno lanciato l'allarme: "Basta il semplice passaggio di un escursionista per provocare la caduta di masse di neve. Nelle prossime ore è elevato il pericolo di distacco di valanghe anche spontanee e di grosse dimensioni".

Le condizioni meteorologiche

L'intensa perturbazione che ha interessato la Lombardia nelle ultime ore si sta lentamente spostando verso est. Le condizioni meteorologiche sono in progressivo miglioramento, spiega la Protezione civile. La neve recente (50-70 cm su Orobie e Retiche, 30-40 cm su Adamello e Prealpi), depositata su superfici dure e levigate, è caratterizzata da una stabilità precaria. Sono segnalati nuovi lastroni di grandi dimensioni presenti su tutti i pendii a qualsiasi esposizione. La giornata di domani, 4 marzo, sarà caratterizzata da tempo bello e stabile, con temperature che si manterranno invariate (zero termico tra i 1200 e i 1400 m nelle ore centrali). Il manto nevoso sarà in progressivo assestamento e consolidamento favorito anche dall'irraggiamento notturno e dal rialzo termico delle ore centrali.