Dopo i giorni di sole e miti temperature, come previsto, arriva il cattivo tempo sulla nostra penisola. Il Dipartimento della Protezione Civile, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per il Centro-Nord. Un'area di bassa pressione proveniente dal Nord-Europa tenderà infatti ad interessare l'Italia già dal 1 ottobre: porterà correnti di aria fredda coinvolgendo buona parte del Nord, in estensione successivamente.

Il quadro meteorologico previsto determinerà inoltre un'intensificazione della ventilazione ed un sensibile calo termico. L'avviso prevede dalla tarda mattinata del 1 ottobre precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale; Le piogge saranno caratterizzate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dal pomeriggio di domani si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali. Temperature in calo, minime tra 13 e 17-