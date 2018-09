Sole e cielo prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Finisce così com'era iniziata la settimana a Milano, sul fronte meteo. Le previsioni meteo per il weekend da venerdì 28 a domenica 30 settembre non si discostano dal clima che si è registrato in questi ultimi giorni di settembre: giornate sicuramente più fresche rispetto all'inizio del mese, ma con un cielo terso dominato da un sole splendente. È l'effetto di un campo di alta pressione presente in tutta Italia, che porta condizioni stabili dell’atmosfera con cielo sereno o poco nuvoloso. Le giornate si manterranno serene soprattutto nella prima parte del fine settimana: nel corso del weekend invece la pressione tenderà a diminuire e si verificherà una nuova irruzione di venti di bora, che soprattutto domenica causeranno un generale calo termico su Milano e in generale su tutte le regioni.

Queste nel dettaglio le previsioni meteo del weekend per Milano: venerdì 28 e sabato 29 settembre sole e vento da debole a moderato (sabato sarà più ventoso), con temperature comprese tra i 10-12 gradi di minima e i 25-24 di massima. Domenica 30 settembre, invece, aumentano l'intensità del vento e anche le nuvolosità. Scendono le temperature: le massime non supereranno i 20 gradi. Il peggioramento delle condizioni meteo diventerà più marcato in serata, con la possibilità anche di deboli piogge: sarà il preludio al maltempo che interesserà la prima parte della prossima settimana, che coincide con i primi giorni di ottobre.