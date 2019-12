in foto: Una delle ultime esondazioni del Seveso a Milano

Allerta meteo gialla a Milano per il rischio di esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro provocate dalle forti piogge attese tra la serata di martedì 17 dicembre e il pomeriggio di mercoledì 18. A causa delle precipitazioni in arrivo è stata emanata dal centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia un'allerta meteo sul bacino di Milano. Il Comune ha disposto il monitoraggio dei livelli dei due fiumi.

Allerta meteo per forti piogge: monitorati i fiumi Seveso e Lambro

L'allerta riguarda anche la Valchiavenna, laghi e Prealpi varesine e occidentali (con codice arancione), Orobie bergamasche e Appennino pavese. La protezione civile ha avvertito nel bollettino diramato questa mattina che "tra la serata di oggi, martedì 17/12, e la mattina di domani, mercoledì 18/12, le precipitazioni risulteranno maggiormente insistenti sui settori di nordovest, con quantitativi che potranno superare i 70 mm di pioggia in 12 ore e i 90 mm in 24 ore. Quantitativi mediamente inferiori sulle restanti aree. Dalla metà mattina di domani, mercoledì 18/12, precipitazioni tendenti ad esaurirsi a partire da pianura e settori orientali. In serata residue deboli precipitazioni, più probabili su Nordovest e bassa pianura. Aumento della ventilazione dal pomeriggio di oggi, martedì 17/12, in rinforzo, in pianura dai quadranti orientali, in montagna dai quadranti meridionali con valori maggiori sopra i 700 metri di quota. Giovedì 19/12 prevista debole instabilità in giornata, con nuovo probabile peggioramento dalla tarda serata e per la giornata di venerdì 20/12, per l’arrivo di una nuova fase perturbata. Neve oltre 1500 metri circa".