Continua l'ondata di maltempo su Milano e sulla regione Lombardia, per questo il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione, dunque con rischio moderato per temporali a partire da questa sera e fino a domani, sabato 4 luglio, anche sul bacino idrico di Milano.

Attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro a Milano

Per questo il comune di Milano ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e saranno allertate le squadre di Polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici al fine di graduare l'attivazione del piano di emergenza. Secondo le previsioni meteo per Milano e la Lombardia per il weekend di sabato 4 e domenica 5 luglio ci sarà tempo instabile con probabili rovesci e temporali sparsi.

Meteo Milano e Lombardia, le previsioni per sabato 4 luglio

Nella giornata di sabato 4 maggio cielo molto nuvoloso a partire dalla notte. Nelle ore successive previste irregolari, ma progressive schiarite a partire da nord-ovest nel corso della mattina; dal pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti sulle Prealpi. Ancora possibili rovesci e temporali su pianura, Appennino e Prealpi orientali alla notte, in esaurimento da nord nella mattina. Poi assenti salvo residui rovesci, più probabili sulle Prealpi centro-orientali. Temperature minime in lieve calo, massime in moderato aumento. In pianura minime intorno a 18 °C, massime intorno a 29 °C.