in foto: I vigili del fuoco mettono in sicurezza due lastroni in via Franco Tosi a Milano

Il maltempo che si sta abbattendo su Milano e in Lombardia sta provocando numerosi disagi. Tante le chiamate ai vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti in via Franco Tosi per mettere in sicurezza due lastroni in plexiglass danneggiati in questi giorni dalla pioggia e dal vento. Hanno lavorato sul posto con due automezzi e una scala. Anche nella giornata di oggi, 1 novembre, giorno di Ognissanti, le avverse condizioni meteo hanno imperversato in tutta la regione, con piogge forti e temporali su Milano, Bergamo e Mantova. La neve è caduta sui rilievi superiori ai 1800-2000 metri. Nel pomeriggio la situazione è migliorata fino alla diminuzione delle precipitazioni in serata. Domani è previsto un miglioramento.

Maltempo a Brescia, rischio frane

Anche Brescia è stata colpita dal maltempo, dove a causa delle forti piogge il territorio dell’Alta Valcamonica è a rischio frane e smottamenti. Il sindaco di Corteno Golgi nel Bresciano ha emanato un’ordinanza di evacuazione per un’abitazione che si trova nella frazione San Pietro e sono state allontanate da casa 20 persone per scongiurare rischi.