Il maltempo è tornato a flagellare l'Italia, dopo appena 48 ore di tregua: particolarmente critica la situazione su tutta la Lombardia, dove si registrano criticità soprattutto su Milano, Bergamo e Mantova, dove le forti piogge sono già iniziate dalla scorsa notte, con stamattina che invece sembrano essersi attenuate. In generale, la situazione migliorerà nella serata di oggi, anche se l'allerta meteo resterà in vigore ancora per diverse ore.

A Milano, il cielo stamattina si è presentato subito nuvoloso, con le piogge che sono poi iniziate subito dopo. Nel corso della giornata, previsti anche rovesci a carattere temporalesco, che dovrebbero poi iniziare ad attenuarsi nel tardo pomeriggio e smettere del tutto in serata. Le temperature sono in lieve calo, oscillando tra le massime di 15 gradi e le minime attorno ai 12. Venti moderati provenienti da Est-Sudest, che però nel pomeriggio saranno deboli o del tutto assenti.

Nuvole su tutta la regione e temporali un po' ovunque: neve prevista sulle Alpi sopra i 1.800-2.000 metri, con temperature stazionarie. A Bergamo, piogge e temporali che come per Milano andranno ad attenuarsi nelle ore del pomeriggio per poi smettere in serata. Venti deboli e temperature che oscilleranno tra i 14 e gli 11 gradi. A Mantova, piogge deboli che si esauriranno già nel primo pomeriggio: meglio le temperature rispetto alle altre città lombarde, che si assesteranno tra i 17 ed i 12 gradi. Venti piuttosto moderati, che però andranno ad indebolirsi nel pomeriggio. Situazione di pioggia nel resto della regione, con possibilità di rovesci anche intensi a macchia di leopardo.