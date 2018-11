in foto: La piena del fiume Oglio in Vallecamonica (LaPresse)

Maltempo a Brescia oggi 1 novembre dove a causa delle forti piogge il territorio dell'Alta Valcamonica è a rischio frane e smottamenti. Il sindaco di Corteno Golgi nel Bresciano ha emanato un'ordinanza di evacuazione per un'abitazione che si trova nella frazione San Pietro. Sono diversi gli smottamenti che hanno interessato la zona, numerosi gli interventi ai vigili del fuoco, sia sul versante bresciano che sull'attiguo versante che guarda verso l'Aprica e ricade già in territorio valtellinese, con una ventina di persone che sono state allontanate. I pompieri sono al lavoro da diverse ore per arginare i danni e mettere in sicurezza i residenti che abitano nelle zone colpite dal maltempo. Fortunatamente al momento, secondo quanto si apprende, non si registrano vittime.