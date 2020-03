Maltempo a Milano e Lombardia, allerta gialla per pioggia e vento forte: monitorati Seveso e Lambro

Allerta gialla per maltempo su Milano e la Lombardia nella giornata di domani, lunedì 2 marzo, per rischio idrogeologico e vento forte. Nel capoluogo è stato attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro. Previste forti nevicate in montagna sopra i 900-1000 metri, pioggia e raffiche di vento in pianura.