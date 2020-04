Un‘allerta meteo gialla è stata diramata per la graduale intensificazione dei venti prevista sul nodo idraulico di Milano nelle prossime ore. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un bollettino di criticità ordinaria a partire dalle prime ore della mattinata di domani, mercoledì 15 aprile.

Allerta gialla per vento forte a Milano

Le raffiche di vento forte, già percepite nel capoluogo lombardo nel pomeriggio di martedì 14 aprile, continueranno per tutta la giornata di mercoledì. Il vento sarà dapprima caldo per poi raffreddarsi a partire dal pomeriggio. Il Comune di Milano ha reso noto di aver attivato la sala operativa della Protezione civile per il monitoraggio e l’attivazione di eventuali interventi.

Secondo quanto previsto dai meteorologi di Arpa, i venti nella serata di martedì saranno "in pianura inizialmente deboli occidentali, in progressivo rinforzo sino a localmente forti; in montagna settentrionali moderati o localmente forti, anche a carattere di foehn nelle valli esposte; in serata in rotazione da sud e in leggera attenuazione".

Previsioni meteo Milano e Lombardia per mercoledì 15 aprile

Nella giornata di mercoledì 15 aprile è previsto in Lombardia un cielo irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti sui rilievi, in veloce attenuazione in mattinata sino a sereno ovunque. Le temperature sono previste in calo, in particolare le massime. In pianura minime tra 4 e 8°C, massime tra 15 e 19°C.