in foto: I danni alla Cattedrale vegetale prima della tromba d’aria (Foto dalla pagina Facebook Giuliano Mauri– Cattedrale vegetale Lodi)

Il maltempo che ieri sera si è abbattuto in vaste zone del Milanese e della Lombardia ha fatto pesanti danni anche a Lodi, colpendo in particolare la "Cattedrale vegetale" ideata dal compianto Giuliano Mauri. Le raffiche di vento e la tromba d'aria che ieri hanno provocato grossi disagi hanno divelto alcune delle colonne dell'opera, una sorta di cattedrale, appunto, i cui pilastri sono costituiti da strutture lignee al centro delle quali sono state piantate delle querce. L'opera d'arte postuma di Mauri, uno dei fondatori del movimento della "Art in nature" morto nel 2009, si trova in riva al fiume Adda ed è stata inaugurata due anni fa. Sull'area di oltre 1600 metri quadri erano state installate 108 colonne di legno alte 18 metri, al cui centro nelle intenzioni dell'artista sarebbero cresciute col tempo delle querce. L'intera struttura, una volta ultimata, sarebbe diventata una cattedrale naturale nella quale passeggiare e riflettere.

L'opera, inaugurata nel 2016 alla presenza del noto critico d'arte e volto televisivo Philippe Daverio (tra l'altro ex assessore alla Cultura di Milano), ha attratto molti visitatori ma ha dovuto fare i conti con l'incuria. Già negli scorsi mesi si erano verificati dei parziali cedimenti di alcuni pilastri, che erano stati rinforzati con sostegni in ferro e su cui il Comune di Lodi aveva annunciato una perizia tecnica. Le raffiche di vento di ieri sera hanno però aggravato la situazione, abbattendo completamente almeno una quindicina di colonne. Non si sa adesso come procederà il Comune per riparare la struttura.