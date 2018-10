in foto: La piena del fiume Oglio in Vallecamonica (LaPresse)

Il maltempo che si è abbattuto su tutta la Lombardia (e buona parte d'Italia) ha causato danni e disagi anche a Brescia e provincia. Pioggia e vento forte sono stati anche nel Bresciano i principali protagonisti di una giornata molto difficile per i cittadini ma anche per chi ha dovuto fare fronte alle tante richieste di intervento, in primis i vigili del fuoco. Nel capoluogo di provincia sono caduti due alberi nella centralissima via Mazzini, a pochi passi dal Duomo: fortunatamente non si sono registrati feriti. A causa delle avverse condizioni meteo il Comune di Brescia ha ordinato per la giornata di domani la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado.

Preoccupano i livelli dei fiumi Oglio, Mella e Chiese: esondato il Grigna

Le principali criticità si sono registrate comunque in Franciacorta: a Monticelli Brusati è stato scoperchiato il tetto del palazzetto dello sport, mentre la stessa sorte è toccata alla palestra di Castelmella, paese dell'hinterland. A Esine, in Vallecamonica è esondato il fiume Grigna ed è stata necessaria la chiusura della strada. Preoccupano i livelli di altri tre corsi d'acqua: sorvegliati speciali i fiumi Oglio, Mella e Chiese. Domani, martedì 30 ottobre, resteranno chiuse le scuole anche nei comuni di Castelmella, Darfo Boario Terme, Concesio e Sarezzo.