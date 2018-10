in foto: (Foto di repertorio)

Il maltempo fa due feriti in provincia di Bergamo: si tratta di due bambini di 7 anni, colpiti da una finestra in una scuola elementare di Calcio. L'episodio è accaduto nella primaria Cattaneo, durante l'intervallo: i due bimbi erano nella loro classe, la terza elementare, quando il forte vento ha divelto una finestra. La struttura è caduta e ha colpito un bambino alla testa: la sua compagna di classe è stata invece raggiunta da uno spigolo della finestra. Il bambino è stato trasferito con l'ambulanza del 118 all'ospedale, ma fortunatamente non è in gravi condizioni. Solo una contusione anche per l'altra alunna, che è rimasta in classe e ha proseguito la lezione. Dopo l'incidente però la scuola resterà chiusa fino a lunedì 5 novembre, dopo il Ponte di Ognissanti: queste giornate di chiusura serviranno per effettuare le verifiche del caso sul plesso scolastico.

La forte ondata di maltempo che si è abbattuta tra ieri e oggi sulla Lombardia ha fatto danni non solo nella giornata di ieri, la più critica, ma anche nella mattinata odierna. Oltre ai due bimbi feriti alla scuola elementare di Calcio si segnala il crollo del ponte pedonale sull'Adda a Pizzighettone (Cremona), avvenuto stamane attorno alle 8.30: i rifiuti e detriti trascinati dalla piena dell'Adda hanno fatto cedere i pilastri centrali della struttura.