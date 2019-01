MILANO – Momenti di caos e tensione all'aeroporto di Malpensa dove, intorno alle 19, un cittadino egiziano destinatario di un provvedimento di espulsione dall'Italia, che stava per salire su un aereo che lo avrebbe riportato in patria, è riuscito ad eludere il controllo degli agenti ed è scappato. Secondo le informazioni apprese, l'uomo sarebbe entrato nell'aereo che doveva riportalo in patria, ha percorso tutto il corridoio, e si è lanciato dalla porta posteriore. Una volta fuori, è scappato all'interno dell'aeroporto. In accordo con la Sea, la società che gestisce l'aeroporto di Malpensa e gli altri scali aerei meneghini, le forze dell'ordine hanno deciso di dirottare i voli in arrivo a Torino e a Linate, almeno fino a cessata emergenza. Il traffico sulla pista, inizialmente bloccato, è stato ripristinato perché le macchine della polizia hanno fatto da transenne all'area interessata. I voli stanno ricominciando a partire. E' esclusa al momento la pista terroristica.

Sul caso è intervenuto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "Sto seguendo la situazione e sono sicuro, come mi hanno assicurato le Forze dell'Ordine, che l'uomo verrà rintracciato velocemente. Lo prenderemo e lo espelleremo immediatamente".