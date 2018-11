in foto: Giuseppe Mari

Mondo accademico in lutto a Milano e non solo per la prematura scomparsa di Giuseppe Mari. Il docente aveva 52 anni e ne avrebbe compiuti a breve 53: è morto improvvisamente nella notte per cause che non sono state comunicate. Mari era nato a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, il 21 novembre del 1965, era sposato e padre di due figli. Dopo la laurea in Filosofia all'Università di Padova e quella in Teologia morale alla Facoltà teologica cattolica di Lugano aveva iniziato a insegnare all'Università Cattolica del Sacro Cuore, presso la sede di Milano. Era ordinario di Pedagogia e coordinatore della Laurea magistrale in Scienze pedagogiche e servizi alla persona, oltre che membro del Comitato direttivo del "Centro studi e ricerche sul disagio e sulle povertà educative". Insegnava anche Pedagogia generale e Pedagogia della relazione d'aiuto all'Istituto universitario salesiano di Venezia. Entrambe le istituzioni hanno ricordato il professore: "Figura molto nota e particolarmente attiva nell’ambiente della formazione e dell’educazione cattolica bresciana e non solo", lo ricorda la Cattolica, sottolineando che a marzo Mari aveva ricevuto il premio nazionale "Mario Macchi" dall'Associazione genitori scuole cattoliche. I colleghi e gli studenti del Dipartimento di Pedagogia dello Iusve lo ricordano invece "con gratitudine per la sua professionalità, la sua umanità e amicizia e per l’infaticabile volontà di affermare e sottolineare (attraverso le sue lezioni, i suoi scritti e la sua ricerca) l’orientamento di senso e i valori essenziali per l’esistenza umana".

Giuseppe Mari era autore di numerose pubblicazioni e faceva parte del comitato di direzione della rivista "Pedagogia e Vita" (Brescia) e del comitato scientifico di diverse riviste di settore. Era membro di diverse associazioni e società di Pedagogia e faceva parte di numerosi centri studi e di ricerca. Era inoltre tra i componenti del Comitato scientifico del Centro studi per la scuola cattolica della Conferenza episcopale italiana. I funerali del professore si terranno venerdì 16 novembre alle ore 10.30 nella parrocchia di San Bernardino da Siena in via Roma 81 a Roncadelle, in provincia di Brescia.