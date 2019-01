in foto: Francesca Bianchetti (Facebook)

Un grave lutto ha colpito Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia. È morta a 44 anni Francesca Bianchetti. La donna, che da qualche tempo viveva a Capriolo, era molto attiva nel campo del volontariato. Dopo la laurea all'Università di Verona aveva iniziato a lavorare nel campo del sociale assistendo ragazzi in difficoltà e malati. Aveva lavorato per la Fondazione Galignani e la struttura "La casa di Nicola" e da qualche anno era impegnata con la onlus Interactive, impegnata nella riabilitazione di persone con disturbi mentali gravi.

Da due anni Francesca lottava contro il cancro

Anche per questo, la malattia che ha colpito Francesca due anni fa è stata un duro colpo per tutti i suoi conoscenti. Ma lei, abituata a lottare per gli altri, non si è mai arresa al cancro e si è impegnata anche attraverso raccolte fondi ed eventi, come si può evincere anche dagli appuntamenti che pubblicava su Facebook assieme alle sue tante foto, in cui appare sempre sorridente. Purtroppo il cancro ha spento quel sorriso: dopo una dura lotta durata oltre due anni Francesca è morta, lasciando nel dolore il papà, la mamma, il fratello e le due sorelle. A piangere Francesca ai funerali saranno molti di più: tutti i parenti e i conoscenti. Le esequie saranno celebrate martedì mattina alle 9.30 a Palazzolo sull'Oglio, nella chiesa parrocchiale Sacro Cuore. Questa sera alle 18 si terrà invece una veglia di preghiera.