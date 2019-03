Lutto a Milano: è morto Paolo Tondi, storico sindacalista della Cgil

Paolo Tondi, storico sindacalista della Filcams Cgil di Milano, è morto domenica sera stroncato da un male incurabile contro il quale lottava da tempo. Tondi è stato per tanti anni delegato Filcams nella Rsu dell’ipermercato Auchan di Vimodrone, conducendo importanti battaglie per i diritti di tutti i lavoratori. Il cordoglio della sigla sindacale: “Ciao Paolo, e grazie per tutto quello che hai fatto”.