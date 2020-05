Lutto a San Rocco al Porto e a Codogno, nel Lodigiano: è morto Emilio Casali, ex consigliere comunale sanrocchino e storico volontario della Croce rossa italiana. Casali aveva 66 anni ed è morto a causa del Coronavirus, il nemico invisibile che tanti lutti ha disseminato nel Lodigiano. Faceva il volontario della protezione civile di San Rocco, suo paese natale, e nella Croce rossa di Codogno, la cittadina dove è stato scoperto il "paziente 1". "Ancora una vita spezzata da questo virus – ha scritto la Cri sulla propria pagina Facebook – Ancora uno di noi che se ne va. Ancora un dolore inaccettabile da gestire. Codogno perde Emilio Casali, un Volontario eccezionale che ricorderemo domani (oggi, ndr) 8 maggio, assieme ai colleghi della ‘prima linea' lombarda, ormai divenuti orgoglio nazionale".

Il ricordo del sindaco: "Era una persona buona"

Casali, appassionato di montagna e moto, dopo aver contratto il virus era rimasto per due settimane a casa. La febbre però non era scesa e il 66enne era stato ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia, dove purtroppo le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate, fino al decesso. Il sindaco di San Rocco al Porto, Matteo Delfini, lo ha ricordato così sui social network: "E c’è gente che si lamenta delle piccole restrizioni rimaste, mentre perdiamo pezzi importanti della nostra comunità a causa del Covid. Emilio era una persona buona, che si dava da fare per gli altri, che era sempre presente per aiutare il nostro paese. Hai cresciuto due figli meravigliosi che ho il piacere di conoscere e sono loro, oltre al tuo ricordo, il lascito più bello che lasci in eredità alla nostra comunità". Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sotto al post del sindaco e a quello della Croce rossa: sono dei colleghi volontari e dei conoscenti che hanno voluto ricordare il 66enne con un pensiero. "Ciao Emilio. Sei stato una parte preziosa per San Rocco e la comunità ti porterà nel cuore – ha scritto un cittadino sanrocchese -. Quanti bei momenti e quanti progetti per festeggiare i quarant'anni di matrimonio! Ma il destino crudele ha bloccato tutto. Da lassù continuerai a proteggere chi ti ha voluto bene".