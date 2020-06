in foto: Ingresso dell’Università Bocconi di Milano (Facebook)

L'Università Bocconi di Milano figura al settimo posto nella classifica sui migliori Master in Finanza stilata dal prestigioso Financial Times. L'ateneo privato milanese, fondato nel 1902, è l'unica università italiana inserita nell'elenco, che comprende 55 strutture di tutto il mondo. Un traguardo importante per la Bocconi, frutto dei risultati conseguiti dagli studenti che hanno frequentato il corso di laurea magistrale in Finanza (Master of Science in Finance), quello preso in esame dal Financial times. Il ranking del prestigioso giornale economico britannico, che viene stilato dal 2011, tiene infatti conto di 19 criteri riferiti a chi ha completato il percorso di studi nel 2017: ne vengono valutati la facilità nel trovare lavoro una volta completato il percorso di studi, il salario medio e l'incremento dello stipendio a tre anni dal primo impiego.

Alto salario medio e incremento dello stipendio tre anni dopo il primo impiego

Chi consegue il Master of Science in Finance trova in media lavoro entro tre mesi dal diploma, ha un salario medio di 114.639 dollari annui e vede un incremento dello stipendio del 69 per cento nel giro di tre anni. Dati che rendono evidentemente attrattivo il percorso di studi nell'università commerciale. Nella top ten delle migliori università, ai primi cinque posti si trovano tutte strutture francesi: il primo posto è dell'Hec di Parigi (École des hautes études commerciales), seguita dall'Escp (École supérieure de commerce de Paris) Business School, dalla Skema Business School, dall'Essec (École supérieure des sciences économiques et commerciales) Business School e dall'Edhec (École des hautes études commerciales) Business School. Al sesto posto, prima della Bocconi, l'Università di San Gallo in Svizzera. Completano la top ten il prestigioso Mit di Boston, negli Stati Uniti e due università britanniche: l'Imperial College Business School e l'University di Oxford con la sua Saïd Business School.