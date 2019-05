in foto: Fabrizio Maroni (Facebook)

Ce l'ha fatto Fabrizio Maroni, il figlio 21enne dell'ex governatore della Regione Lombardia ed ex ministro della Lega Roberto Maroni, è stato eletto in consiglio comunale a Lozza, comune in provincia di Varese, in una lista civica di centrosinistra. Il giovane Maroni ha così cominciato a muovere i suoi primi passi in politica lontano da quelli paterni, venendo eletto 51 preferenze con la lista Comunità e Comune Uniti per Lozza, che sosteneva il candidato di area Pd Giuseppe Licata che è stato eletto prima cittadino, sconfiggendo Lista Civica per Lozza che nel simbolo elettorale aveva anche il sindaco della Lega.

Sempre più lontano dal nuovo corso salviniano, dopo la scelta di non ricandidarsi alla guida della Regione Lombardia, Bobo non sembra però infastidito dall'impegno civico a sinistra del figlio, che si è già detto abituato a essere considerato il "figlio di", ma non di curarsene troppo, pur "comprendendo la curiosità della stampa". Sì, perché non si vede tutti i giorni un figlio di un politico di rilievo scegliere una strada tutta sua, cominciando l'impegno in politica per una passione che parte dall'amministrazione di un piccolo comune, per di più scegliendo uno scjieramento diverso da quello dell'illustre genitore. Appassionato di scrittura e giornalismo, se eletto aveva promesso di organizzare iniziative culturali e musicali rivolte ai più giovani, impegni elettorali che ora dovrà impegnarsi a mantenere.