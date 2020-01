"La fortuna è cieca" recita il detto, ma quanto successo a Ferno, in provincia di Varese, sembra smentire il noto proverbio. Nel piccolo comune del Varesotto sono stati estratti tre biglietti vincenti della lotteria Italia con numeri di matrice molto simili, quasi consecutivi. Una strana coincidenza che ha alimentato le curiosità (e in alcuni casi i sospetti) di molti. A dissipare i dubbi ci ha pensato la professoressa di Statistica Sonia Migliorati, del dipartimento di Economia e statistica dell'Università Bicocca di Milano. Contattata da Fanpage.it, la docente ha infatti spiegato come le perplessità che circolano in queste ore sui social network non siano suffragate da nessuna teoria di tipo scientifico o matematico: "Se l'estrazione avviene in modo casuale, ogni biglietto ha la stessa probabilità di estrazione di tutti gli altri – ha affermato Migliorati -. Quindi non è impossibile che siano stati estratti numeri tra loro anche molto vicini".

Tanti i dubbi e i sospetti che stanno circolando sui social

Le parole della professoressa lasciano intendere dunque come sia lecito restare sorpresi di fronte a una casualità di questo tipo, ma non sia altrettanto corretto mettere in discussione la trasparenza dell'estrazione. Tra coloro che avevano espresso perplessità anche la giornalista del "Fatto Quotidiano" Selvaggia Lucarelli, che aveva espresso il suo parere riguardo alla strana vincita, postando su Facebook una fotografia dei biglietti estratti accompagnata da un commento che aveva scatenato le reazioni di tanti utenti: "Riguardo i biglietti estratti della Lotteria Italia – scrive la Lucarelli – permetto di segnalare la stranezza di tre premi estratti da 20 000 euro nello stesso blocchetto a Ferno (che può essere anche Malpensa). Credo che su 6 milioni di biglietti venduti sia statisticamente impossibile. (salvo coincidenze epiche) Spiegazioni?". Nei successivi commenti apparsi sotto il suo post, la giornalista aveva poi precisato che non era sua intenzione alludere a una truffa, ma piuttosto a qualche "casino" in fase di estrazione. Fugati i dubbi sulla possibilità statistica della fortunata "coincidenza" di Ferno, resta il mistero su chi siano i vincitori che si sono portati a casa i tagliandi vincenti: vista la vicinanza dei numeri di serie, si ipotizza che possa anche trattarsi di un unico fortunato. Che di sicuro non starà pensando alla statistica.