Sul caso dei tre biglietti della Lotteria Italia vinti a Ferno, in provincia di Varese, interviene anche il Codacons. L'associazione dei consumatori ha deciso di presentare un'istanza formale ai Monopoli di Stato e alla guardia di finanza, con l'intento di "sospendere l’aggiudicazione dei premi in attesa delle dovute verifiche" in merito ai tagliandi vincenti, ciascuno da 20mila euro, che presentano tre numeri di serie quasi consecutivi :P474343, P474346, P474348. In queste ore le vincite di Ferno stanno facendo discutere, poiché in tanti ritengono inverosimile che possano essere stati estratti tre biglietti tra loro così vicini. Fanpage.it aveva provato a fugare i dubbi contattando un'esperta, la docente di Statistica Sonia Migliorati, del dipartimento di Economia e statistica dell'Università Bicocca di Milano. La professoressa ha detto ciò che tutti coloro che "masticano" la materia sanno già: "Se l'estrazione avviene in modo casuale, ogni biglietto ha la stessa probabilità di estrazione di tutti gli altri. Quindi non è impossibile che siano stati estratti numeri tra loro anche molto vicini".

Il comunicato del Codacons

Nonostante ciò, il Codacons ha deciso di andare a fondo alla questione, chiedendo agli organi competenti di indagare su eventuali anomalie o errori nel corso dell'estrazione. Nella giornata di ieri, mercoledì 8 gennaio, l'associazione di consumatori ha pubblicato un comunicato che chiarisce le ragioni per cui è stato presentato l'esposto relativo ai tre biglietti estratti a Ferno. "Ogni anno il Codacons presenzia le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia- spiega nel comunicato il presidente del Codacons Carlo Renzi – Non abbiamo rilevato intoppi, errori o anomalie durante le procedure di estrazione dello scorso 6 gennaio. Il caso di Ferno tuttavia, nonostante sia matematicamente possibile, fa sorgere legittimi dubbi". Anche il Codacons ha contattato un docente di Matematica ed esperto di statistica e probabilità, il professor Salvatore Bonsangue, secondo cui "le possibilità che siano estratti 3 biglietti aventi la stessa lettera e le stesse prime 5 cifre sul totale dei biglietti venduti, è pari a circa 1 su 2,6 miliardi di miliardi". Un dato che però sembra scontrarsi con quello riportato sul sito ufficiale della Lotteria Italia, dove è spiegato: "La probabilità di vincita del premio massimo è 1/11.000.000 in quanto sono stati stampati n. 10.000.000 di biglietti cartacei e generati n. 1.000.000 di biglietti digitali. Tale probabilità aumenterà qualora il numero di biglietti venduti risulti inferiore a quello del totale tra biglietti stampati e generati".