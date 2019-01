Dai campi di basket a quelli di calcio il passo è breve. Dopo l'episodio accaduto durante un match di basket quando l'allenatore del Carpenedolo under 13 ha ritirato la propria squadra a causa degli insulti che alcuni genitori rivolgevano al giovanissimo arbitro in campo, pochi giorni fa una partita di calcio è stata sospesa per un motivo molto simile. Durante la gara in un centro sportivo di Lonato, nel Bresciano, tra la squadra locale della categoria Allievi (ragazzi del 2003 e 2004) e gli avversari del Castelcovati, sugli spalti è nata una rissa tra alcuni genitori, forse proprio a causa di alcune scelte dell'arbitro in campo.

Prima gli insulti poi si è arrivati alle mani

Prima sono volati insulti e parolacce e poi si è arrivati alle mani: una scena che ha scatenato la reazione non solo delle persone sugli spalti ma anche in campo. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni infatti sembra che uno dei genitori abbia a un certo punto anche estratto un cacciavite dalla tasca. Immediato l'intervento dei carabinieri di Desenzano allertati dai presenti: i militari hanno identificato le persone coinvolte della rissa mentre le società delle due squadre di calcio in campo hanno prima condannato l'episodio e poi hanno annunciato che ci saranno conseguenze sia sul piano sportivo e pure su quello penale.