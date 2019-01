in foto: (Immagine di repertorio)

È stato preso a martellate per aver difeso la sua fidanzata. Questa, stando alle prime informazioni, sarebbe la dinamica di una violenta aggressione che si è verificata lo scorso lunedì, sera di San Silvestro, vicino al centro commerciale "Il leone" di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Vittima di quello che sembra essere stato un agguato è un uomo di 34 anni, di nazionalità marocchina: il 34enne sarebbe stato brutalmente picchiato da almeno quattro persone, tutte di nazionalità albanese, già identificate dai carabinieri. All'origine del pestaggio potrebbe esserci stato un motivo davvero futile: il 34enne avrebbe risposto male a uno degli aggressori che aveva importunato la sua fidanzata. Da questo episodio, considerato uno "sgarbo", sarebbe partita la vendetta dei quattro che si è consumata attorno alle 18 del 31 gennaio nel parcheggio esterno del centro commerciale.

Il 34enne non è in pericolo di vita: denunciati i suoi quattro aggressori

La dinamica finora ricostruita dai carabinieri è la seguente: i quattro aggressori avrebbero aspettato la vittima armati di martelli e spranghe e lo avrebbero colpito più volte, prendendolo anche a calci e pugni. Poi sono fuggiti. A dare l'allarme sono stati alcuni clienti del centro commerciale che hanno visto il 34enne a terra in un lago di sangue. L'uomo è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni all'ospedale Poliambulanza di Brescia: è ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno denunciato per violenza e lesioni i quattro aggressori, anche se resta da chiarire l'esatta dinamica dell'aggressione.