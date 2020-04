Problemi di visualizzazione nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 2 aprile, per il sito istituzionale della Regione Lombardia. Digitando l'indirizzo www.regione.lombardia.it appare il messaggio di errore "Error 404: Non vi è alcun contenuto disponibile". Navigando in modalità anonima, a un nuovo tentativo di accedere al sito istituzionale è apparso un messaggio che recita "Pagina non trovata", con l'indicazione: "Sembra che il sito stia avendo dei problemi, stiamo lavorando per risolverli al più presto" e l'invito a ricaricare la pagina e a collegarsi ai canali social ufficiali della Regione. Riprovando a connettersi si scarica automaticamente un codice html in cui viene riportato un errore di applicazione e si invita a "contattare l'amministratore del sistema e riportare questo errore".

Ieri i problemi sul sito dell'Inps

Non è chiaro a cosa sia dovuto il problema. In questi giorni di emergenza Coronavirus il traffico sul sito della Regione (che ospita anche una mappa interattiva con tutti i dati) è certamente cresciuto, così come quello alla pagina "Lombardia notizie online" che è l'organo informativo ufficiale di Palazzo Lombardia. Nella giornata di ieri altri problemi avevano caratterizzato il sito dell'Inps, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, su cui a partire dalla mezzanotte era partita la procedura per fare domanda per il bonus da 600 euro per i lavoratori autonomi previsto dal decreto Cura Italia. In quel caso si era verificata anche una situazione spiacevole: a causa probabilmente di un bug nel sistema, il sito ha mostrato agli utenti dati in chiaro anche di altri cittadini, con un evidente problema ai fini della privacy dei dati sensibili.

Dopo circa mezz'ora, i problemi al sito della Regione Lombardia sono stati risolti e tutte le pagine sono tornate visibili e consultabili.