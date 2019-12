A partire dal primo gennaio, per i cittadini lombardi ci sarà una ulteriore agevolazione sulle tasse da pagare. Il Consiglio regionale della Lombardia ha infatti approvato l'emendamento al Bilancio che prevede uno sconto del 15% sul bollo auto per i cittadini che decideranno di pagarlo con la domiciliazione bancaria. "È un ulteriore sgravio fiscale che come Regione Lombardia riusciamo a dare ai nostri concittadini" hanno dichiarato i promotori dell'emendamento, i consiglieri regionali della Lega Alessandro Corbetta e Marco Colombo. Per richiedere lo sconto, a partire come detto dal primo gennaio, bisognerà visitare l'apposita sezione sul sito della Regione Lombardia.

"Noi stiamo facendo il possibile per far pagare meno i cittadini – proseguono i due consiglieri regionali – non aumentando niente e cercando di diminuire dove riusciamo: oltre al bollo abbiamo infatti previsto importanti sconti l’abolizione dell’Irap per chi investe nei centri storici e nelle aree dismesse. Altri, a partire dal Governo nazionale di sinistra, fanno l’esatto opposto e aumentano le tasse: che vengano in Lombardia a imparare come si fa ad amministrare, tenendo i conti in ordine e abbassando le tasse". "Lo sconto del 15% sarà attivo a partire dall’inizio del 2020. Complessivamente si tratta di un risparmio di oltre 5 milioni di euro per i cittadini lombardi che potrà aumentare con la crescita di chi sceglierà la domiciliazione bancaria, necessaria per ottenere lo sgravio. La Lombardia è l’unica Regione in Italia ad adottare sconti così importanti sul pagamento della tassa automobilistica" concludono gli esponenti del Carroccio.