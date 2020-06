in foto: Decine di bare nella chiesa di Seriate (Foto LaPresse)

In Lombardia il picco massimo di mortalità si è raggiunto nel mese di marzo, quando i decessi sono stati 24.893, il 188% in più rispetto allo stesso mese del periodo 2015-2019. In aprile i morti lombardi sono stati 16.190, il 107,5% in più. Nelle province più colpite nella prima fase dall’epidemia si osserva un calo della mortalità da aprile: da 571% di marzo a 123% di aprile a Bergamo e da 377% a 79,9% a Lodi.

Ad aprile numero di decessi alto a Pavia, Monza e Brianza e Milano

Se in alcuni territori il mese di aprile è stato migliore del precedente, l’eccesso di mortalità si mantiene ancora alto nelle province di Pavia (135% di decessi in più rispetto alla media 2015-2019), di Monza e Brianza (101%) e di Milano (98%). Lo conferma il secondo rapporto sulla mortalità pubblicato dall'Istat, dopo quello diffuso all'inizio di maggio.

Il secondo rapporto Istat sull'impatto dell'epidemia di covid-19 sulla mortalità

Il secondo rapporto sull'impatto dell'epidemia di covid-19 sulla mortalità è prodotto dall’Istat insieme all'Istituto Superiore di Sanità (Iss). Il documento presenta un’analisi della mortalità totale e dei soggetti positivi al Covid-19 deceduti nel mese di aprile 2020 e un aggiornamento delle analisi relative al periodo gennaio-marzo 2020. I dati si riferiscono ai primi quattro mesi del 2020 e riguardano 7.270 comuni (92% dei 7.904 complessivi, per una copertura del 93,5% della popolazione residente in Italia).

In Italia decessi calano da 80.623 di marzo a 64.693 di aprile

A livello nazionale i decessi totali scendono da 80.623 di marzo a 64.693 di aprile e la stima dell’eccesso di mortalità passa da un aumento medio del 48,6% di marzo (26.350 decessi in più nel 2020 rispetto alla media 2015-2019) al 33,6% di aprile (16.283 decessi in più). A diminuire è proprio la mortalità delle province ad alta diffusione. Nel complesso di questa area i decessi passano da 44.998 di marzo 2020 (113,1% in più rispetto al 2015-2019) a 32.931 di aprile (73,9% in più rispetto al 2015-2019).