Una lettera, firmata da oltre 1600 medici specializzandi della Lombardia, per chiedere alla Regione di riconoscere il loro impegno e lavoro durante la pandemia di coronavirus e di estendere anche a loro il riconoscimento economico previsto per tutti gli operatori sanitari. È quella che il coordinamento degli specializzandi della Lombardia, che comprende medici in formazione specialistica delle Scuole di specializzazione di tutte le università lombarde, hanno inviato ieri al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e ai vertici della giunta. Si tratta del secondo atto di una battaglia che impegna i medici specializzandi da diverse settimane, e cioè da quando la giunta ha deciso, come avvenuto in altre regioni italiane, di destinare un bonus economico a medici e infermieri che sono stati (e sono tuttora) impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19, rischiando spesso in prima persona. La Lombardia con una legge regionale ha raddoppiato i fondi promessi dal governo, destinando 82 milioni di euro di risorse proprie che dovrebbero aggiungersi, ma il condizionale è d'obbligo, a quelle inserite nel Decreto rilancio del governo, la cui pubblicazione in Gazzetta ufficiale è attesa nelle prossime ore. Per il momento, spiegano da Palazzo Lombardia, è però tutto bloccato proprio in attesa delle decisioni del governo.

I medici specializzandi: Essenziali per affrontare l'emergenza

Gli specializzandi, che altrove sono stati esclusi dalla platea di beneficiari dei bonus, chiedono ai vertici regionali lombardi di essere ricompresi tra coloro che riceveranno il riconoscimento economico. Nella lettera, sottoscritta da giovani medici dell'Università degli Studi di Milano e della Bicocca, di Pavia, Brescia, dell'Insubria, dell'Università Vita e Salute S. Raffaele e dell'Humanitas, gli specializzandi ricordano come Regione Lombardia abbia da sempre prestato particolare interesse al proprio Sistema sanitario regionale (Ssr), "con una forte vocazione alla ricerca, al progresso e alla formazione", che ha attirato molti giovani camici bianchi. "Questo grande patrimonio umano fatto di giovani medici, nel momento in cui la pandemia ha colpito drammaticamente la nostra regione, è risultato essenziale per affrontare l’emergenza", scrivono gli specializzandi, sottolineando come anche grazie alla loro partecipazione "siamo riusciti a riorganizzare l'assetto di interi ospedali, in grado così di accogliere, in nuovi reparti, l'ingente carico di pazienti affetti da Covid-19". Con i colleghi medici e gli infermieri gli specializzandi hanno anche accettato "di essere sottoposti a turni di lavoro pesanti e ad ore di straordinari, spesso non supportati da adeguati riposi" e hanno in alcuni casi lavorato "con scarsi (o addirittura assenti) Dpi (dispositivi di protezione individuale, ndr), con conseguente aumento del rischio biologico".

Escluderci dal bonus sarebbe chiaro segnale di disinteresse

"Alla luce del lavoro svolto e dell’impegno profuso in questo periodo di estrema emergenza e necessità – scrivono i medici in formazione specialistica – escluderci dall’incentivo economico offerto al resto del personale sanitario, sarebbe un chiaro segnale di disinteresse nei nostri confronti: non possiamo essere considerati medici quando necessario, messi in prima linea e parte attiva e fondamentale in un momento di emergenza sanitaria nazionale, e viceversa essere considerati studenti nel momento in cui ci viene richiesto di versare contributi economici". Da qui le richieste alla Regione: il formale riconoscimento dell'impegno e del lavoro svolto, l'estensione alla categoria del contributo economico previsto dalla Regione, l’apertura di un dialogo con le istituzioni regionali per migliorare le condizioni di lavoro degli specializzandi e valorizzarne la figura e la garanzia che ai futuri tavoli di discussione sulle tematiche concernenti il futuro dei medici specializzandi ci sia spazio per una loro rappresentanza. Alcuni giorni fa l'Università Bicocca di Milano si era schierata dalla parte degli specializzandi chiedendo, per voce della rettrice Giovanna Iannantuoni, che anche loro potessero ricevere il bonus: "I medici specializzandi si sono rivelati un’enorme e qualificata risorsa per il sistema ospedaliero e penso che tutti gli italiani siano immensamente riconoscenti verso di loro". Adesso, dopo la richiesta diretta, si attende di capire cosa deciderà la Regione in merito.

La lettera integrale del coordinamento degli specializzandi della Lombardia