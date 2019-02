Infuriano le polemiche in Lombardia per la decisione della Regione di patrocinare un'iniziativa organizzata da un'associazione vicina al movimento di estrema destra Lealtà e azione. Si tratta di "Kids of the ring", manifestazione sportiva e di beneficenza prevista per il 17 marzo nella palestra Lottatori Milano che si trova in via Einaudi a Pessano con Bornago, nell'hinterland di Milano. È stata la stessa società organizzatrice, "Wolf of the ring", a comunicare sulla propria pagina Facebook che l'evento, un'esibizione di giovani lottatori definita una "giornata di sport e beneficenza", ha ottenuto il patrocinio della Regione Lombardia, pubblicando anche una foto della locandina con tanto di logo istituzionale.

Memoria antifascista: La Regione legittima le formazioni neofasciste

Wolf of the ring è considerata una costola di Lealtà e azione, movimento di estrema destra. E a confermare il contesto in cui l'evento di metà marzo è inserito c'è anche il dettaglio che l'intero ricavato della giornata, secondo quanto hanno reso noto gli organizzatori, sarà devoluto a Bran.co (Branca comunitaria), una onlus sempre di Lealtà e azione che organizza raccolte alimentari e distribuzione di aiuti ma è accusata di farlo discriminando gli stranieri. La notizia del patrocinio della Regione all'iniziativa riconducibile a Lealtà e azione è stata così commentata da Valter Borscarello, esponente del coordinamento di associazioni "Memoria antifascista": "La Regione Lombardia trova il modo di legittimare le formazioni neofasciste – ha scritto in una nota – In sostanza la Regione Lombardia continua a sponsorizzare e appoggiare iniziative di gruppi nazifascisti: solo qualche settimana fa si parlava di una spesa di 50mila euro per celebrare Sergio Ramelli (giovane militante del Fronte della gioventù ucciso nel 1975 da militanti di Avanguardia operaia, ndr) nelle scuole con lo scopo di fare propaganda politica senza contraddittorio e senza contestualizzare gli eventi, in un periodo che i fascisti milanesi aggredivano e uccidevano con frequenza antifascisti e cittadini democratici. Ci viene spontaneo – conclude Boscarello nella sua nota – pensare che il sostegno elettorale per consentire ad alcuni politici della Lega di entrare come consiglieri in Regione Lombardia, venga ora contraccambiato con formule di patrocinio alle formazioni neofasciste".