In Lombardia sono in arrivo altri 4,5 milioni di mascherine che saranno distribuiti alla popolazione a partire dalla giornata di domani, venerdì 24 aprile, e nel weekend. Un milione di dispositivi è stato riservato agli addetti delle aziende di ristorazione e delle ditte di pulizie operanti negli ospedali lombardi. Altri 3,5 milioni di ‘dispositivi filtranti' sono stati consegnati alle 12 province lombarde che, a partire da domani, cominceranno a consegnarle ai Comuni. Ai municipi di Milano sono riservate 300mila mascherine.

Lombardia, in arrivo altri 4,5 milioni di mascherine

L'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, parla di "un poderoso sforzo dei volontari di protezione civile in vista della graduale apertura di alcune attività per far arrivare a quanti più cittadini possibili i dispositivi di protezione da Covid19". Con i nuovi dispositivi in arrivo, ricorda l'assessore, "siamo arrivati 13 milioni di mascherine". "Ragionevolmente – ha continuato Foroni – i Comuni cominceranno a distribuire alla popolazione queste mascherine tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Ringrazio i Comuni e la Province lombarde per la grande collaborazione che, anche questa volta, non hanno fatto mancare".

I dispositivi consegnati nelle province

Ecco nel dettaglio le mascherine in consegna nelle province: Bergamo 368.000, Brescia 400.000, Como 190.000, Cremona 120.000, Lecco 108.000, Lodi 90.000, Mantova 134.000, a Milano 1 milione in provincia e 300.000 in città, Monza 270.000, Pavia 180.000, Sondrio 60.000, Varese 280.000. In Lombardia resta in vigore l'obbligo di indossare dispositivi o indumenti che coprano naso e bocca ogni volta che si esce di casa. Da quando è stato adottato questo provvedimento, la Regione ha distribuito circa 8,5 milioni di mascherine. La scorsa settimana a Milano sono andate a ruba le 90mila messe a disposizione gratis nelle edicole.