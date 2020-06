Diramato il bollettino relativo all'emergenza Coronavirus in Lombardia di oggi, domenica 28 giugno. Nelle ultime 24 ore sono 97 i nuovi positivi (di cui 22 a seguito di test sierologico e 31 debolmente positivi) su 8.119 tamponi effettuati. In totale, in Lombardia, sono stati effettuati 1.022.440 tamponi. Resta stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 43, come ieri), mentre sono 323 i pazienti ricoverati in ospedale, in calo di 93 persone. Aumenta il numero dei pazienti dimessi e/o guariti: sono 111 quelli registrati nelle ultime 24 ore, mentre per quanto riguarda i decessi, nell'ultimo giorno sono stati registrati 13 morti, oltre la metà di quelli (22) di tutta Italia. Il totale complessivo dei morti per Covid-19 in Lombardia è arrivato a 16.639 dall'inizio della pandemia, almeno per quanto riguarda i dati ufficiali. Dalla Regione sottolineano il calo dei pazienti ricoverati, con oltre 90 pazienti in meno negli ospedali, e il fatto che per il secondo giorno consecutivo in tutta la provincia di Lodi, lì dove è partita la pandemia, non si sono registrati nuovi casi.

I casi per provincia

Per quanto riguarda i dati divisi per provincia, al di là del dato positivo riguardante il Lodigiano, nella provincia di Milano si registrano 16 nuovi casi, dei quali 4 a Milano città (ieri era stato solo uno). La provincia di Bergamo registra 20 casi in più, quella di Brescia 27, quella di Como uno, quella di Cremona 6 nuovi casi. In provincia di Lecco nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3 contagi. In provincia di Mantova 4, in quella di Monza e Brianza si registrano in totale 7 nuovi contagi, mentre sono 6 i casi nella provincia di Pavia. Nella provincia di Varese sono 3 i nuovi casi registrati, mentre in quella di Sondrio sono stati due i tamponi positivi nelle ultime 24 ore.