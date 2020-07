Diramato il bollettino dell'emergenza Coronavirus in Lombardia di oggi, domenica 12 luglio. Nelle ultime 24 ore sono 77 i nuovi individui risultati positivi (di cui 15 a seguito di test sierologico e 16 debolmente positivi) su 9.545 tamponi effettuati. In totale, in Lombardia, sono stati effettuati 1.142.932 tamponi.

Aumentano ancora le terapie intensive

Aumenta il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 31, due in più rispetto a ieri) mentre cala quello dei pazienti ricoverati in ospedale con sintomi lievi (160 persone, 13 in meno rispetto a ieri). I pazienti guariti in totale sono 68.199, quelli dimessi 2.098, per un totale di 70.297 che, stando a quando segnalato dalla Regione, registra un incremento di 277 unità nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i decessi, nell'ultimo giorno si sono registrati 8 morti. Il totale complessivo delle persone scomparse a causa del Covid-19 in Lombardia è arrivato a 16.748 dall'inizio della pandemia, almeno secondo i dati ufficiali.

I casi per provincia in Lombardia

Per quanto riguarda i dati divisi per provincia, in quella di Milano si segnalano 6 nuovi casi, dei quali 5 a Milano città. La provincia di Bergamo registra 21 casi in più. Quella di Brescia 6, la provincia di Cremona 6 nuovi casi. In provincia di Lecco nelle ultime 24 ore si è registrato un solo caso, così come nelle province di Varese e Como, mentre in provincia di Mantova, dove sono stati scoperti diversi focolai, sono 27. In quella di Monza e Brianza 7 casi positivi. Nessun nuovo contagio nelle province di Lodi, Pavia e Sondrio. In quest'ultima provincia, è il secondo giorno consecutivo in cui non si registrano nuove positività.