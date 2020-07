Il bollettino dell'emergenza coronavirus in Lombardia di oggi, sabato 11 luglio. Nelle ultime 24 ore sono 67 i nuovi individui risultati positivi (di cui 21 a seguito di test sierologico e 25 debolmente positivi) su 7.055 tamponi effettuati. In totale, in Lombardia, sono stati effettuati 1.133.387 tamponi.

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva

Aumenta il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 29, due in più rispetto a ieri) mentre cala come quello dei pazienti ricoverati in ospedale con sintomi lievi (173 persone, 17 in meno rispetto a ieri). I pazienti guariti in totale sono 67.846, quelli dimessi 2.174, per un totale di 70.020 che, stando a quando segnalato dalla Regione, registra un incremento di 192 unità nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda i decessi, nell'ultimo giorno si sono registrati 4 morti. Il totale complessivo delle persone morte a causa del Covid-19 in Lombardia è arrivato a 16.740 dall'inizio della pandemia, almeno secondo i dati ufficiali.

I casi per provincia in Lombardia

Per quanto riguarda i dati divisi per provincia, in quella di Milano si segnalano 26 nuovi casi, dei quali 15 a Milano città. La provincia di Bergamo registra 5 casi in più. Quella di Brescia 16, la provincia di Cremona 2 nuovi casi. In provincia di Lecco nelle ultime 24 ore si sono registrati 4 casi positivi, mentre in provincia di Mantova sono 3. In quella di Monza e Brianza 3 casi positivi, 8 casi a Como e 2 a Varese. A Lodi si registrano 4 nuove positività, a Pavia 3. Nessun nuovo caso a Sondrio.

Cremona, tornano ricoverati gravi per covid

Nelle ultime ore ha fatto discutere lo sfogo di un infermiere dell'ospedale di Cremona che in un post su Facebook ha avvertito: "Ci risiamo. In reparto abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti Covid con gravi insufficienze respiratorie". Luca Alini avverte: “Il virus esiste, non è magicamente sparito”.