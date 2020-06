Un cittadino lombardo su quattro tra quelli sottoposti finora ai test sierologici è risultato positivo. Lo ha comunicato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, nell'aggiornamento quotidiano sull'epidemia di coronavirus in Lombardia.

In Lombardia effettuati 264mila test sierologici

"Regione Lombardia ha effettuato ad oggi 264.024 prelievi ematici a 161.695 cittadini e 102.329 operatori. Gli esiti di questi test sierologici hanno evidenziato uno stato di positività per 41.250 (il 25,6 per cento ) cittadini e 13.402 (12,6 per cento) operatori", ha spiegato Gallera in una nota diramata da Palazzo Lombardia. Tutti i positivi, ha aggiunto, sono stati sottoposti a tampone da cui è risultato che poco meno del 10 per cento dei cittadini positivi al test lo è anche al tampone. Per gli operatori, la positività è confermata nell'1 per cento dei casi".

Dall'inizio di maggio Regione Lombardia, dopo una prima fase in cui si era detta contraria, ha aperto ai test sierologici effettuati da laboratori e strutture private a pagamento. Una mossa che ha aumentato la mole di analisi processate dai laboratori, anche se siamo ancora lontani dai 20mila test al giorno annunciati a metà aprile da Gallera.

Bollettino di venerdì 12 giugno, non rallentano i contagi

Il bollettino di venerdì 12 giugno in Lombardia fotografa un andamento costante del contagio, che continua a non diminuire. Sono 272 i nuovi positivi al coronavirus su 14.837 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Gli ultimi dati evidenziano un rapporto tra tamponi effettuati e nuovi casi positivi dell’1,8 per cento. Calano invece i pazienti ricoverati in ospedale, mentre restano invariati quelli in terapia intensiva. I decessi sono registrati da ieri sono 31, per un totale di 16.405 vittime dall’inizio della pandemia.