"La Protezione Civile della Lombardia sta distribuendo per il territorio tre milioni di mascherine, da domani gratuite e accessibili ai punti di distribuzione". Lo ha annunciato il presidente della Lombardia Attilio Fontana nel primo giorno di introduzione del nuovo obbligo di indossare le mascherine, o comunque coprire bocca e naso, ogni volta che si esce di casa.

Assessore Foroni: Da domani consegna gratis in negozi e farmacie

"Tre milioni e 300mila mascherine sono una fornitura iniziale, il piano proseguirà quando arriverà altro materiale", ha spiegato l'assessore regionale Pietro Foroni, spiegando che "Federfarma provvederà a fare avere 30o mila mascherine nelle farmacie da consegnare gratis" e per distribuire gli altri dispositivi "saranno coinvolti negozi, supermercati, tabaccherie, banche, posta e in tutti i luoghi dove le persone devono andare, tenendo il volto coperto". Nei piccoli comuni potranno essere i sindaci a coordinare la distribuzione a chi ne ha più bisogno.

Le mascherine distribuite per provincia

L'assessore regionale ha annunciato i numeri della prima fornitura di mascherine nelle province. A Bergamo saranno consegnate 360 mila mascherine, a Brescia 370 mila, a Cremona 126 mila, a Lodi 95 mila, a Mantova 131mila, a Milano 900 mila, a Monza e Brianza 250mila, a Pavia 165 mila, a Varese 245 mila. L'assessore al Bilancio, Davide Caparini, ha invitato a "non fare la corsa alle farmacie" perché le mascherine continueranno ad essere distribuite.

Stando al bollettino di oggi, domenica 5 aprile, in Lombardia sono 50.455 i casi di contagio confermati, in aumento di 1.337 unità rispetto a ieri. Le persone ricoverate in ospedale sono 12.009 (più 7), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 1.317, in calo di 9. Aumentano ancora i decessi, arrivati a quota 8.905