Nel consueto appuntamento con gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Lombardia è stato diramato il bollettino di oggi, domenica 5 aprile. Come comunicato dall'assessore al Welfare Giulio Gallera, sono 50.455 i casi di contagio accertati, in aumento di 1.337 unità rispetto a ieri quando erano 49.118 i casi positivi. Le persone ricoverate in ospedale sono 12.009, con un aumento di 7 pazienti, mentre sono 1.317 in terapia intensiva (ieri erano 1.326, quindi 9 in meno rispetto a ieri). Cresce il numero totale dei dimessi, arrivato a 28.224 rispetto ai 13.242 di ieri (più 184). Aumentano anche i decessi, arrivati a quota 8.905, con un incremento di 249 unità nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono stati 8.107. "C'è un rallentamento dei contagi. Si fanno più tamponi e si individuano più positivi, anche con sintomi lievi che non vanno in ospedale. Il dato sui ricoveri in calo è confortante", ha spiegato Gallera.

Milano resta la provincia più colpita: Non siamo tranquilli

Per quanto riguarda i dati provinciali invece, quella di Milano resta l'area più colpita d'Italia con 11.230 casi (+411), di cui 4.533 in città (+171)."Il dato non ci fa ancora stare tranquilli. Ai milanesi chiedo maggiore determinazione perché non siamo ancora in calo", ha sottolineato Gallera. Seguono Bergamo con 9.712 casi totali (+124) e Brescia con 9.340 casi (+160). A Como con 1384 (+65), Cremona 4233 (+79), Lecco XXX casi (+XXX), a Lodi 2255 (+17) e in provincia di Monza Brianza 3046 (+111).

Fontana: Protezione civile distribuirà 3 milioni di mascherine

"La Protezione Civile Lombardia sta distribuendo per il territorio 3 milioni di mascherine, da domani gratuite e accessibili ai punti di distribuzione", ha annunciato Attilio Fontana nel primo giorno di introduzione del nuovo obbligo di indossare le mascherine, o comunque coprire bocca e naso, ogni volta che si esce di casa. Il governatore della Lombardia in mattinata aveva dichiarato che "le mascherine risolvono il problema al 100 per cento" e usare sciarpe e foulard è una soluzione non ideale, ma "piutost che nient', l'è mej piutost (piuttosto che niente, è meglio piuttosto, ndr)", in dialetto milanese.