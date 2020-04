Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha fatto il punto sulla nuova ordinanza regionale, entrata in vigore oggi, domenica 5 aprile, sull'obbligo di indossare una mascherina quando si esce di casa. Il governatore lombardo ha spiegato che "è un'iniziativa che ho deciso di adottare dopo aver consultato gli esperti e visto cosa fanno in altri Paesi".

Fontana: Foulard al posto delle mascherine? Piuttosto che niente, è meglio piuttosto

I dati sul contagio da Coronavirus in Lombardia stanno lievemente migliorando di giorno in giorno. "Siamo in pianura", spiega Fontana a Radio Padania ricordando però ai cittadini di non mollare proprio ora la presa perché non si è ancora fuori dall'emergenza. Concentrandosi sull'ordinanza firmata ieri, che ha spiazzato gran parte della popolazione, ancora sfornita di mascherine, Fontana ha spiegato che "le mascherine risolvono il problema al 100 per cento", ma incalzato su altri dispositivi di sicurezza personali, o pseudo tali, come sciarpe e foulard, il governatore lombardo rivela che tali oggetti proteggono "al 30 o 40 per cento", chiosando la sua spiegazione con un "piutost che nient', l'è mej piutost (piuttosto che niente, è meglio piuttosto, ndr)", in dialetto milanese.

Gori sul personale medico contagiato: Qualcosa è andato storto, troppi non protetti

In merito all'utilizzo delle mascherine e dei dispositivi di sicurezza personale, e alla protezione dei cittadini, si è espresso anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Il primo cittadino orobico, su Twitter, ha commentato i dati sui contagi da Coronavirus tra il personale medico. Scrive il sindaco di Bergamo sul social network: "4.183 medici, infermieri e Oss contagiati negli ospedali lombardi: 448 all’Asst Spedali di Brescia; 436 all’Asst Bergamo Est (Ospedali di Seriate e Alzano); 283 all’Asst Lecco; 282 all’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Qualcosa è andato storto, troppi non erano protetti".