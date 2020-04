La Lombardia si prepara alla Fase 2 dell'emergenza Coronavirus anche a livello comunicativo. Oggi, 25 aprile, dopo oltre due mesi dall'inizio della pandemia, dalla Regione hanno infatti fatto sapere che non si terrà l'ormai consueta conferenza stampa di presentazione dei dati relativi all'emergenza Coronavirus. Niente collegamento in diretta da Palazzo Lombardia, dunque, un appuntamento per la verità non esente da critiche che era però diventato una sorta di "rito" per i cittadini lombardi, così come quello delle 18 dalla sede della protezione civile con Angelo Borrelli.

Da giorni l'appuntamento è cambiato rispetto al passato

Così come quest'ultimo, anche l'appuntamento comunicativo con la Regione Lombardia aveva subito già da qualche giorno delle modifiche. In primo luogo era "scomparso" dalle dirette l'assessore al Welfare Giulio Gallera, che per mesi è stato il "volto" della Regione per quanto riguarda l'emergenza Covid-19, assieme al governatore Attilio Fontana. Da alcuni giorni, poi, i dati relativi ai nuovi contagiati, ai ricoveri, ai dimessi e ai decessi venivano comunicati in leggero anticipo rispetto alla conferenza stampa, che aveva visto negli ultimi giorni un turn over di assessori: agli habitués Gallera, Davide Caparini, Fabrizio Sala si erano aggiunti l'assessore alla Famiglia Silvia Piani, alla Protezione Civile Pietro Foroni, all'Istruzione Melania Rizzoli e agli Enti locali Massimo Sertori.

Le conferenze in diretta dovrebbero riprendere lunedì

Adesso però, per la prima volta da quando era stato istituito l'appuntamento, subito dopo i primi casi di Covid-19 in regione, la conferenza stampa non si terrà. Lo stop durerà per il momento per il weekend, oggi e domani. In queste giornate saranno comunque pubblicati i dati relativi all'emergenza sanitaria sulla pagina Facebook di Lombardia notizie, l'agenzia di stampa e informazione della Giunta regionale lombarda. Le conferenze stampa in diretta dovrebbero riprendere a partire da lunedì 27 aprile.