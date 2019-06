Su Milano e la Lombardia è in arrivo un'ondata di caldo torrido che mette a rischio la salute i quasi 684 mila anziani lombardi. Sono soprattutto gli ultraottantenni a soffrire per l'improvvisa impennata delle temperature, e per questo devono essere aiutati a evitare colpi di calore e disidratazione.

I consigli per resistere alle alte temperature

La Coldiretti regionale ha stilato un vademecum con le regole per affrontare i pericoli del forte sbalzo termico in arrivo. Bisogna seguire prima di tutto alcune regole di buon senso: ridurre al minimo le esposizioni ai raggi solari, specie nelle ore centrali della giornata, vestirsi con abiti leggeri chiari di cotone o in altre fibre naturali, fare docce tiepide, stare in luoghi ombreggiati. È importante soprattutto difendersi con un’alimentazione ricca di acqua e cibi rinfrescanti come frutta e verdura di stagione, ricche di potassio, calcio e ferro, indispensabili per rinvigorire l’organismo e reintegrare acqua e sali minerali persi con l’eccessiva sudorazione. La perdita di liquidi e di elettroliti è – spiega la Coldiretti – il rischio peggiore nelle giornate con picchi di temperatura, una condizione che rende le persone anziane a rischio di insufficienza renale acuta.

Il Comune ha attivato il piano socialità per anziani e disabili

Anche quest'anno il Comune di Milano ha attivato il "piano socialità", per le persone anziane e disabili che si trovano in difficoltà. Tra i servizi di assistenza domiciliare offerti ci sono: la consegna di pasti a domicilio, assistenza per l’igiene della persona e la pulizia della casa, telefonate e visite, aiuto domestico con accompagnamento per spesa e per visite mediche. Per richiedere il servizio è necessario chiamare il numero verde 800.777.888.

In arrivo una settimana di caldo record

L'ultima settimana di giugno sarà caratterizzata da sole e temperature elevatissime. Secondo i meteorologi quella in arrivo nelle prossime ore sarà una delle più intense ondate di caldo dell’ultimo decennio in Europa. A essere colpito sarà particolare il Nord Italia, anche la Lombardia risentirà di queste temperature record: in picco si avrà tra le giornate di giovedì 27 e sabato 29 giugno con punte di 40 gradi in numerose città, tra le quali anche Milano.